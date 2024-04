Giroud oggi due volte in cifra tonda: 100ª da titolare col Milan e 90ª presenza in A

Quella di oggi contro il Lecce è la 90ª presenza in Serie A per Olivier Giroud. L'attaccante francese, 37 anni, è arrivato nell'estate del 2021 e in queste 89 presenze ha segnato 36 reti. Allargando il discorso a tutte le competizioni, quella contro i salentini è la 100ª partita da titolare con la maglia del Milan.

Limitandoci alle sfide contro il Lecce, si tratta per lui del terzo incrocio. I due precedenti, entrambi al "Via del Mare", sono terinati 2-2. L'ultimo, in questa stagione, l'ha visto prima in gol e poi espulso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Nava, Benacer, Jovic, Okafor, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, González; Banda, Krstović, Dorgu. A disp.: Brancolini, Samooja; Gendrey, Touba; Berisha, Oudin, Rafia; Almqvist, Piccoli, Pierotti, Sansone. All.: Gotti.

ARBITRO: Luca Massimi sez. di Termoli

ASSISTENTI: Giovanni Baccini sez. di Conegliano - Daisuke Emanuele Yoshikawa sez. di Roma 1

IV UFFICIALE: Andrea Colombo sez. di Como

VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

AVAR: Paolo Valeri sez. di Roma 2