Giroud parla del suo futuro: "L'obiettivo è restare al Milan. Stiamo parlando..."

Olivier Giroud è stato protagonista del nuovo episodio di 1vs1 di Dazn e ha avuto modo di parlare anche del suo futuro con i discorsi per il rinnovo di contratto sul tavolo in via Aldo Rossi da diverse settimane. Queste le sue parole: "Dobbiamo stare uniti. L'obiettivo è di continuare al Milan e spero di trovare un accordo. Stiamo parlando e penso che le cose andranno per il verso giusto".