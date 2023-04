Giroud punta alla Champions: "Non siamo favoriti, ma non lo eravamo nemmeno contro il Napoli..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud, attaccante rossonero, si è così espresso al quotidiano francese L'Equipe sulla possibilità di vincere la Champions League: "L'unica volta che sono arrivato in semifinale poi ho vinto con il Chelsea. In quella occasione abbiamo avuto un percorso simile. Non siamo favoriti, ma non lo eravamo nemmeno contro il Napoli. Il Milan è in procinto di riconquistare la sua posizione. Abbiamo rimesso il club al suo posto grazie a una grande squadra":