Giroud ricorda Milan-Roma: "Avevo il sorriso quando mi hanno sostituito. Poi..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Olivier Giroud intervistato da Dazn in esclusiva è ritornato, con molta amarezza, sulla partita tra Milan e Roma finita 2-2 e che i rossoneri comandavano in tranquillità fino a due minuti dal 90esimo. Queste le sue sensazioni: "Sono stato sostituito all'85° minuto e pensavo di aver fatto bene e avevo il sorriso. In quel momento potevamo ancora sognare allo Scudetto ma dopo quella partita c'è stato un punto di svolta nella stagione. Fa male quando vedo queste immagini: alla prima occasione delle squadre avversarire prendevamo gol. Abbiamo fatto fatica a pressare insieme e a essere compatti: eravamo timorosi"