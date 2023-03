Giroud rifiata? Cambi in difesa? Riposa qualcuno? Pioli chiaro: "Il turnover non esiste"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Fiorentina, parlando del momento dell'attacco. "Non credo che nemmeno l'anno scorso abbiamo avuto un bomber da 25 gol. Possiamo mandare in rete più giocatori, poi sarei contento se gli attaccanti segnassero tanto, soprattutto per loro perché so quanta fiducia dà segnare. Origi per preservare Giroud? Domani il turnover non esiste, gioca la squadra migliore".