Giroud ritrova Mandanda: con lui il primo gol da professionista

Nel giorno in cui taglierà il traguardo delle 700 gare con i club in carriera, l'attaccante rossonero Olivier Giroud ritroverà da avversario anche Steve Mandanda, portiere 38enne storico della Francia e del Marsiglia che da un paio di stagioni difende i pali del Rennes di cui è anche diventato capitano. Un incrocio particolare tra due calciatori quasi coetanei e che ancora performano ad alti livelli nonostante la carta di identità. Ma non è l'unico motivo per cui questa sfida sarà interessante.

Infatti, c'è una nota di colore molto particolare. Il 26 febbraio 2007, nella partita tra Grenoble e Le Havre di Ligue 2, Olivier Giroud segnò il suo primo gol da professionista, vestendo la maglia dei padroni di casa. A difendere la porta della squadra avversaria c'era proprio Steve Mandanda: un classico esempio di ritorno al futuro, sul prato di San Siro. Insieme, con la maglia della Francia, hanno giocato 16 partite. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.