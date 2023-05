Giroud rivela cosa ha detto a Leao in vista del derby

MilanNews.it

Olivier Giroud, attaccante rossonero, si è così espresso a SportMediaset, intervistato da Claudio Raimondi, sul match di domani contro l'Inter:

Cosa consigli a Leao?

"Gli ho detto che non deve rischiare. C'è collaborazione tra staff, mister e lui: se lui ce la fa domani siamo tutti contenti, ma lui deve fare anche attenzione perché c'è il ritorno; è abbastanza intelligente per capire se ce la farà o no. Senza di lui è un punto di forza in meno per noi, ma siamo pronti a lottare anche senza di lui".