Giroud saracinesca, arriva la storica versione IF da portiere di EA Sports

Le prodezze di Olivier Giroud da portiere in Genoa-Milan non potevano passare inosservate agli occhi attenti di EA Sports, che ogni settimana seleziona i giocatori migliori e decisivi per costruire il proprio team of the week nella modalità Ultimate Team su FC 24 (ex Fifa).

Olivier è ovviamente presente, con una carta speciale che lo vede come portiere ed un overall totale di 84: un'edizione quasi storica, che è stata accolta con grande entusiasmo dalla community del videogioco calcistico di EA Sports.