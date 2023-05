Giroud scatenato contro il Doria: nessuno ha tirato più di lui

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Partita memorabile quella di Olivier Giroud contro la Sampdoria nell'ultima giornata di campionato giocata dai rossoneri lo scorso sabato. L'attaccante francese ha trovato una tripletta, la prima con la maglia del Milan, ed è stato in assoluto il giocatore più pericoloso in campo, nessuno ha tirato più di lui: ben 7 conclusioni di cui addirittura 6 verso la porta e tre in rete.