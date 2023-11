Giroud: "Se farò l'allenatore? Non credo. Mi piacerebbe fare il direttore sportivo"

vedi letture

In merito al suo futuro dopo la carriera da calciatore, Olivier Giroud ha spiegato a Le Journal de la Dimanche: "La domanda mi è già stata posta, ovviamente. Il calcio è la mia passione, quindi penso che resterò nel calcio. Allenatore? Non credo, almeno per il momento: non ne ho il desiderio e non so se ne avrò mai l’energia o la volontà, perché è un lavoro molto impegnativo. Mi piacerebbe fare il direttore sportivo, perché in un club si è coinvolti in una serie di cose: la politica degli ingaggi, la prima squadra, l’accademia… Ma lo dico oggi, poi le cose potrebbero cambiare“.