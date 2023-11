Giroud segna sempre così: questi gli ultimi tre gol nel Milan

Interessante dato riguardante il bomber francese del Milan. Infatti Olivier Giroud ha segnato 3 gol nelle ultime 3 partite, tutti con un colpo testa: la doppietta a Napoli vede due importanti stacchi in area piccola che bucano per due volte Meret, mentre in Champions League il numero 9 è imperioso e dominante su Skriniar, impattando fortemente con la palla con la fronte senza lasciare scampo a Donnarumma. L'ultimo gol con il suo piede, il mancino, è datato Roma-Milan 1-2 nel primo settembre.