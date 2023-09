Giroud sempre a segno nelle prime tre giornate: derby con Lautaro a caccia di Batistuta

Olivier Giroud nella Serie A 2023/24: 4 gol in tre partite. Partenza razzo per Olivier, che non sembra in alcun modo sentire il peso dell'età. Certo, l'acciacco alla caviglia potrebbe rappresentare un ostacolo sul suo percorso, ma riguardo la sua presenza nel derby c'è, nonostante l'incertezza, un cauto ottimismo.

L'attaccante del Milan è stato l'unico a segnare in tutte e tre le giornate disputate, in coabitazione con Lautaro Martinez. In attesa di fronteggiarsi in campo tra pochi giorni, Giroud e il Toro sono pronti a darsi battaglia per un obiettivo molto ambizioso: il record di Batistuta, in gol per 11 giornate consecutive nel 1994/95. Il derby tra i due bomber è già iniziato.