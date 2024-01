Giroud sempre più maestro di record: mai così tanti assist effettuati in campionato

Il Milan vince, lotta e segna 3 gol contro la Roma: 3-1 il risultato finale grazie alle reti di Adli, Giroud e Theo Hernandez. Così la squadra di Pioli blinda il 3^ posto allungando su Fiorentina e Lazio, rispettivamente +8 sulla Viola e +9 sui biancocelesti.

Infatti, come riporta il sito Opta Facts, Un altro record per Olivier Giroud, a segno questa sera per l'undicesima volta in stagione. Infatti il bomber francese ha fornito 6 assist in questo torneo, mai così tanti per lui in una stagione nei maggiori cinque campionati europei dal 2015/16 con la maglia dell'Arsenal (sei).