Giroud si carica dopo il Lecce: "Dai, avanti così raga!"

Altro giro e altro gol di testa per Olivier Giroud. Contro il Lecce il centravanti francese del Milan ha trovato il suo quindicesimo gol stagionale. Lo ha fatto di testa e in Serie A, nelle ultime due stagioni, nessuno ha fatto meglio di lui: 11 gol con questo fondamentale per Giroud. Al termine della partita, sul suo profilo Instagram, il bomber con il numero 9 ha festeggiato così la vittoria per 3-0 sui salentini: "Sette vittorie di fila! Dai avanti così raga!". Tutto corredato dai cuori rossoneri e dalla frase a sfondo religioso: "Soli Deo Gloria!".

Sul suo futuro ha poi parlato così Giroud ai microfoni di DAZN: "Non voglio parlare del mio futuro. Ho visto quello che è uscito sulla stampa. Non c’è niente di fatto. Oggi sono milanista, vecchio cuore rossonero. Sono molto fiero di giocare per questa squadra. Voglio finire nel miglior modo possibile, poi vediamo l’anno prossimo”.