Giroud si gira e stoppa le fesserie. E allora anche il Milan prova a girare

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Si è rigirato Giroud e il Milan, trascinato dal suo numero 9, prova a girare il suo 2023. Con un gol del bomber francese arrivato al 62esimo su cross perfetto di Theo Hernandez, i rossoneri di Pioli battono di misura il Torino e tornano alla vittoria dopo 7 partite disastrose, condite da risultati molto negativi nelle proporzioni e nelle prestazioni, rilanciandosi in classifica in Serie A e riacquistando fiducia in vista della sfida contro il Tottenham di Champions League.



Il match

Il primo tempo di Milan-Torino è stato sulla falsa riga dell'ultimo mese: rossoneri lenti, impacciati, in difficoltà fisica, tecnica, tattica e mentale. Poi, nella ripresa, qualcosina in più, culminati in 15 minuti di spinta agonistica che ha portato al gol di Giroud e al risvegliarsi del tono atletico di uomini fondamentali come Theo Hernandez. e Tonali; molto bene anche Thiaw, alla prima da titolare nel 2023. "Le caratteristiche - ha commentato Pioli a DAZN nel post partita - per giocare in altro modo ci sono, ma a me non interessa giocare con difesa a 3 o 4... Dobbiamo ritrovare brillantezza e ripartire da una fase difensiva più solida. Poi torneremo a giocare a quattro, quando avremo condizioni migliori, ma l'importante è avere questo spirito. E' il primo passo che dovrà essere continuativo a questa nostra crescita".



Verso il Tottenham

Ritrovare brillantezza, chiaramente, per la sfida contro il Tottenham di martedì e anche per zittire tutte le illazioni e voci false venute fuori negli ultimi giorni. Si sa, quando le cose vanno male esce di tutto e ogni parole detta a bassa voce può diventare un urlo. Lo sanno bene Calabria e Theo Hernandez che, nel post partita, hanno pubblicato una foto in cui erano ironicamente pronti a combattere tutte le "fesserie" e lo ha sottolineato anche Rafael Leao su Instagram: "È incredibile come cerchino di macchiare la nostra immagine quando abbiamo dipinto un quadro così bello... Fortunatamente il nostro spirito di gruppo è più grande di tutte le critiche": Ecco, lo spirito: vittoria di spirito del Milan. Ed era ciò che serviva al Milan.