Giroud si lamenta del cambio. Serafini: "Rabbia esplosiva, credo che fosse per la frustrazione"

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV sulle lamentele di Giroud per il cambio: "Si è arrabbiato quando è stato sostituito, ma è una rabbia esplosiva. Lui è un professionista esemplare, credo che la sua rabbia per il cambio fosse per la frustrazione e la delusione di non star vincendo la partita".