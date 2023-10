Giroud, striscia di 8 gare senza gol: mai così male da quando è rossonero

vedi letture

Non un momento felice per Olivier Giroud che, con la partita contro il Psg, ha allungato a otto la striscia di gare senza gol con la maglia del Milan. Da quando è arrivato in rossonero, mai era stato così tanto a secco. L'ultimo gol risale al 1° settembre quando dal dischetto ha battuto Rui Patricio, portiere della Roma. Il gol su azione manca addirittura dalla prima giornata quando aprì il conto delle reti rossonere in stagione contro il Bologna.