Giroud su Deschamps: "Non ci parliamo dagli Europei, ora ascolterò cosa ha da dirmi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud vuole spiegarsi con Didier Deschamps dopo le frizioni avute nel corso degli ultimi europei. L'attaccante del Milan lo dice a L'Equipe: "Il ct mi ha mandato un messaggio per il mio compleanno, credo fosse il giorno prima della lista per le Final Four della Nations League. Da allora, non c'era stato altro contatto, fino a quest'ultima telefonata di sabato scorso”.

Convocato al posto di Benzema. Nelle ultime scelte di Deschamps, l'ex Chelsea è stato chiamato in seguito al forfait del centravanti del Real Madrid: "Non ci siamo mai parlati di persona dai tempi dell'Euro. Anche se molte cose sono già state digerite, c'è questa necessità di parlare tra adulti responsabili. Ho accettato certe cose, sono sempre andato avanti. L'allenatore conosce il mio stato d'animo. Sa che sono fresco, disponibile e sempre al 200% con la Francia. Mi sono sempre detto che ci sarebbero stati giorni migliori grazie al duro lavoro, al sacrificio e alla perseveranza. Sarò felice di avere questa discussione con l'allenatore. Ascolterò quello che ha ancora da dirmi, ho bisogno che mi dica cosa si aspetta da me".