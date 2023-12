Giroud su Instagram: "Orgoglioso di questa squadra"

Il Milan vince 2-1 in casa del Newcastle ma fallisce la missione Champions: i ragazzi di Pioli giocheranno in Europa League essendo arrivati quindi terzi dietro Borussia e PSG. Dopo un primo tempo disastroso, i rossoneri pareggiano nella ripresa con Pulisic e rimontano nel finale con Chukwueze, al secondo gol consecutivo in Champions League. Partita abbastanza anonima da parte di Giroud, che ha lottato ma senza trovare la via della porta dopo il gol contro l'Atalanta.

L'attaccante francese ha postato così sul proprio profilo Instagram, caricando la squadra in vista del futuro: la foto social.