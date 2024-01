Giroud su Leao: "Può fare di più, ma uno come lui è decisivo anche quando non segna"

Olivier Giroud ha sempre avuto un rapporto speciale in campo e fuori con Rafael Leao. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il centravanti francese ha detto la sua sul giovane attaccante portoghese che in campionato non segna da diversi mesi: "Ci sono molte aspettative su di lui. Rafa sa che deve essere ancora più esigente con sé stesso, conosce il suo valore.

Da compagno, posso dire che uno come lui è decisivo anche quando non segna: in una squadra contano aspetti che magari non balzano subito agli occhi. Noi sappiamo che Rafa può fare di più e lo sosteniamo: può salire a un livello altissimo. Gli serve continuità. E qualche gol in più, certo".