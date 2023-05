Giroud su Maldini: "Ci supporta sempre, questa cosa mi ha sorpreso quando sono arrivato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa, Olivier Giroud ha parlato così della presenza a Milanello di Paolo Maldini: "È qui ogni giorno... Ci supporta sempre, ci segue in allenamento ogni giorno a Milanello. È una cosa che mi ha sorpreso davvero tanto quando sono arrivato, non me l'aspettavo, ma Massara e Maldini sono sempre qui per supportarci, per parlare con noi. Sono davvero sempre presenti, da questo punto di vista è un prepartita normale".