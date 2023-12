Giroud sui social: "Vittoria importante, continuiamo così! Insieme"

Olivier Giroud non ha trovato il gol ieri sera contro il Sassuolo. Il francese non segna in casa a San Siro da otto partite, addirittura da agosto. C'è da dire che il gol non gli manca così tanto, perché lontano da Milano il 9 rossonero ha trovato molto più recentemente la via della rete. Ieri sera non una grande prestazione di Giroud, ma ciò che contava erano i tre punti: il Milan li ha portati a casa battendo il Sassuolo 1-0 con gol di Pulisic.

Il bomber francese ha postato su Instagram un post che celebra la forza del gruppo di Pioli: