Giroud sul futuro in Nazionale: "Se vinciamo l'Europeo mi ritirerò"

Nel pomeriggio di ieri, sono stati sorteggiati i gironi di Euro 2024 in Germania. La Francia, che ha tre giocatori rossoneri in rosa, affronterà Olanda, Austra e una tra Polonia, Estonia, Galles e Finlandia. RMC Sport, sito web francese, ha contattato Olivier Giroud e lo ha intervistato in merito all'esito delle urne tedesche.

L'attaccante del Milan parla anche del suo futuro in nazionale: "Mi manca questo Europeo. Se lo vinceremo, mi ritirerò. Potrebbe essere lo stesso anche se non andremo fino in fondo. Mi godo ogni istante. Avevo detto a qualcuno che se avessimo vinto il Mondiale 2022, mi sarei ritirato. Ma ho sete di titoli con la mia nazionale. Ho molte speranze e ambizioni. Se andrà bene, potrebbe essere una possibilità".