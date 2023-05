Giroud sul futuro: "Mi sento benissimo fisicamente, perché non dovrei continuare?"

MilanNews.it

Olivier Giroud, intervistato da uefa.com, ha commentato così il suo momento e il suo futuro: "L'obiettivo è sfruttare al massimo i minuti in campo. Grazie a uno stile di vita sano e al fatto che mi infortuno raramente, ho ancora buoni risultati e mi sento benissimo fisicamente: perché non dovrei continuare? Amo il calcio e so quanto mi mancherà quando appenderò gli scarpini al chiodo. Chiedete cosa ne pensa Zlatan Ibrahimović. Per lui è lo stesso: ama il calcio e spinge al massimo. Rimanere al top anche quando il fisico rallenta è questione di passione, forza mentale, professionalità e determinazione".