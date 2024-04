Giroud sul futuro: "Non voglio parlarne: non c'è niente di fatto. Fiero di giocare nel Milan"

Grande prestazione del Milan nell'ultima sfida prima dell'andata dei quarti di finale di Europa League che giocherà a San Siro contro la Roma. I rossoneri hanno archiviato senza troppi patemi la pratica Lecce con un 3-0 secco, grazie alle reti del 9, del 10 e dell'11: Giroud, Leao e Pulisic. Al momento i rossoneri sono a più 9 punti sulla Juventus terza in classifica e che domani scenderà in campo. Al termine della sfida il centravanti rossonero Olivier Giroud è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole sul futuro.

Fino a giugno ti godrai San Siro… “Non voglio parlare del mio futuro. Ho visto quello che è uscito sulla stampa. Non c’è niente di fatto. Oggi sono milanista, vecchio cuore rossonero. Sono molto fiero di giocare per questa squadra. Voglio finire nel miglior modo possibile, poi vediamo l’anno prossimo”.