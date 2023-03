Giroud sul suo futuro: "Certo che voglio rimanere: sto molto bene a Milano"

MilanNews.it

Olivier Giroud, autore di una prestazione commovente ieri sera a Londra, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Mediaset al termine della gara ieri sera: "Voglio rimanere al Milan? Certo che sì. Mi sento molto bene a Milano, abbiamo fatto una grande stagione nella scorsa e in questa vogliamo fare un bel percorso in Champions. Abbiamo l'opportunità di qualificarci alla prossima edizione ed è un altro obiettivo. Ho fatto tutto per far crescere i giovani e aiutarli, stasera abbiamo mostrato un bello spirito di squadra e grande determinazione oltre che qualità e serenità"