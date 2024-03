Giroud sul VAR: "Già ci vuole tempo, ti fanno aspettare e si riesce ancora a sbagliare"

Olivier Giroud ha rilasciato un'intervista a Canal+ nella quale ha dichiarato: "Cosa cambierei nel calcio attuale? Perdonami l'espressione, quello che mi dà un po' fastidio è il VAR - riporta RMC Sport -. Già ci vuole tempo, ti fanno aspettare e si riesce ancora a sbagliare. Vorrei che trovassimo un modo giusto per ritrovare un po' di spontaneità".

Durante l'intervista, l'attaccante rossonero, che ha il contratto con il Milan in scadenza alla fine di questa stagione, non ha poi escluso di partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 come fuori quota della nazionale francese: "Non voglio prendere il posto dell'allenatore Henry. Ma penso che i tre che vorrebbe avere tra i giocatori over 23, vale a dire io, Griezmann e Mbappè, potrebbe essere una buona idea. Ma sarà possibile? Questa è un'altra questione".