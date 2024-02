Giroud, Theo, Loftus o Leao: vota l'MVP rossonero di febbraio 2024

Olivier Giroud, Theo Hernández, Ruben Loftus-Cheek, Rafael Leão. Questi i protagonisti che più hanno convinto i tifosi milanisti nelle sei uscite di questo periodo e che si contenderanno l'ambito riconoscimento di MVP rossonero del mese di febbraio 2024, durante il quale si sono aggiudicati un premio a testa grazie alle loro prestazioni da applausi.

Oli G è stato determinante nel successo in rimonta sul campo del Frosinone, Theo ha deciso il big match di Serie A contro il Napoli, Rubes ha indirizzato la qualificazione in Europa League e Rafa ha illuminato il più recente confronto con l'Atalanta. Ma non solo, nel mese che si avvicina ad andare in archivio i quattro rossoneri hanno trascinato la squadra in diverse occasioni.

A Frosinone, dove ha stappato il match e ha poi servito il passaggio vincente per il momentaneo pari di Gabbia che ha rianimato il Milan, abbiamo osservato tutta la classe e l'eleganza dell'infinito Giroud, che nel periodo appena concluso è andato a bersaglio anche sul campo del Monza. Il gol al Napoli con il solito mix di corsa e incisività ma anche tre assist nello splendido mese del treno Hernández, che sta vivendo un 2024 da leader: nel nuovo anno sono già tre i premi come migliore in campo.

Continuità e momento d'oro anche per Loftus-Cheek, vincitore del titolo in questione a gennaio e nuovamente protagonista. Stavolta si è messo in mostra usando principalmente la testa, con la quale ha realizzato le due reti che hanno steso il Rennes a San Siro. Tre gol e due assist, Leão è stato spesso incontenibile a febbraio: dopo le due fantastiche marcature al Rennes - tra andata e ritorno - il portoghese ha chiuso in bellezza con la magia contro l'Atalanta. Tocca a te scegliere il migliore.

