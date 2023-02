Giroud-Tottenham: rivali di una vita. Il bilancio di Olivier contro gli Spurs

MilanNews.it

Martedì il Milan ospiterà il Tottenham in occasione dell'ottavo di finale di Champions League di andata. Olivier Giroud, a lungo tra le fila dell'Arsenal e del Chelsea, ha sfidato diverse volte gli Spurs in carriera, suoi rivali per una carriera intera. Il centravanti francese ha disputato 18 gare contro il Tottenham vincendone 7, perdendone 7 e pareggiandone 4. Nelle varie partite Giroud ha segnato 4 reti e fornito un assist.