Giroud tradisce dagli undici metri: dal dischetto in Champions non segna più

Al quinto minuto della gara tra Milan e Borussia Dortmund in Champions League, già si è capito che la serata rossonera poteva essere stortissima. Dopo un buon approccio alla gara e un rigore conquistato, lo specialista Olivier Giroud si è fatto neutralizzare da Kobel, che ha parato il terzo rigore su quattro in Champions. Un errore che ha condizionato la partita del Diavolo e la prestazione di Giroud stesso, non abituato a questi passaggi a vuoto: infatti è solamente il terzo rigore sbagliato in carriera.

Giroud in Champions League ha sbagliato gli ultimi due rigori calciati: prima di quello contro il Dortmund c'era stato quello di Napoli che pochi minuti dopo aveva cancellato con una rete segnata. Un dato che lascia interdetti: i precedenti cinque rigori in Champions (di cui due in rossonero, entrambi con la Dinamo Zagabria) li aveva trasformati tutti. Con l'errore di martedì sera, Giroud è diventato inoltre il primo giocatore rossonero ad aver sbagliato più di un rigore in Champions dalla stagione 2003/2004 (preliminari esclusi).