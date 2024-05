Giroud: "Tre anni meravigliosi. Sapevo che potevo dare tanto al club"

Serata emozionante ieri sera a San Siro con il Milan che ha salutato tre protagonisti assoluti del diciannovesimo scudetto: il difensore Simon Kjaer, il bomber Olivier Giroud e il mister Stefano Pioli. Una festa d'addio che è cominciata prima della sfida contro la Salernitana, è proseguita durante ed è terminata dopo con le parole in mezzo al campo dei diretti interessati. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Olivier Giroud che ha concesso una delle sue ultime interviste da giocatore del Diavolo.

Le parole di Olivier Giroud sugli ultimi tre anni in rossonero: "A 35 anni quando sono arrivato sapevo che potevo dare tanto al club. Ero troppo felice anche di giocare con Ibra, lui è stato top con me e con il gruppo. È stato un privilegio per me giocare con lui e tutti i ragazzi. Quando sono arrivato c'era la competizione tra di noi e il mister ha fatto giocare un po' lui un po' me. Poi lui si è fatto male e io ho giocato un po' di più. Mi sono ambientato bene in questa Serie A, ho passato tre anni per me meravigliosi".