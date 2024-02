Giroud, tre gol e due presenze lo separano da nuovi record

Olivier Giroud, come dice oggi il Corriere dello Sport, è il giocatore più in forma del Milan. L'attaccante francese nelle ultime 10 gare in campionato ha segnato 5 gol e 5 assist. Numeri da capogiro per un calciatore che a settembre compirà 38 anni e che gioca da titolare (quasi) tutte le partite. Per ora il suo bottino in campionato è di 11 gol totali ma questo traguardo, alla ventitreesima giornata, può essere migliorato e Giroud può superare le vecchie edizioni di se stesso.

Al francese mancano solo tre gol per stabilire il suo nuovo record di gol in Serie A con la maglia rossonera. Nella prima stagione furono 11, l'anno scorso si fermò a 13, quest'anno è in linea per sbriciolare il suo primato. La conseguenza è una: più invecchia più rende meglio. Ma non è l'unico record in odore di essere abbattuto: con due presenze, infatti, Giroud sfonderà il muro delle 700 presenze in carriera, un traguardo che potrebbe essere abbattuto nella gara di giovedì prossimo contro il Rennes.