Giroud: "Un derby in semifinale di Champions è ancora più speciale, ma prima dobbiamo assicurarci un posto tra le prime quattro in Serie A"

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista dell'euroderby contro l'Inter, valido per le semifinali di Champions League, Olivier Giroud ha dichiarato a SkySports: "Prima dobbiamo assicurarci un posto tra le prime quattro in Serie A. Certo che in semifinale di Champions League vogliamo vincere, ma sappiamo che sarà dura. Giocare il derby è sempre pazzesco, entusiasmante. Ma un derby in semifinale di Champions League è ancora più speciale. E non vediamo l'ora di giocare".