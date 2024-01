Giroud una garanzia: i suoi gol valgono "doppio" in Serie A, ecco perché

E' da poco iniziato il girone di ritorno di Serie A ma Olivier Giroud è già ad un gol dall'eguagliare la sua prima stagione al Milan ed a tre da quella passata. Mai come in questa, pero', l'attaccante francese è risultato essere decisivo ai fini del risultato finale della partita per il diavolo, visto che sulle 9 volte nelle quali Giroud ha timbrato il cartellino in questa stagione, due delle quali con una doppietta (Torino e Napoli), il Milan è andato a punti praticamente quasi sempre (8 su 9).

Spiegato così anche il motivo per il quale i gol di Giroud varebbero il doppio almeno in Serie A. Le 10 reti siglate fino a questo momento dal 9 rossonero hanno infatti permesso al Milan di conquistare 20 preziosi punti in campionato, per un totale di 6 vittorie (Bologna, Roma andata e ritorno, Torino ed Empoli) e due pareggi (Napoli e Lecce).