Giroud: "Una partita dura ma torniamo a casa con una grande vittoria". E fa i complimenti a Okafor...

Nonostante una prestazione non positiva, il Milan ha battuto 1-0 la Lazio che ha chiuso la partita in 8 (espulsi Pellegrini, Marusic e Guendouzi). Quello che conta sono comunque i tre punti, come ha scritto anche Olivier Giroud sul proprio profilo di Instagram: "Una partita dura ma torniamo a casa con una grande vittoria. Bravo Noah Okafor!".

Questa la pagella di Milannews.it dell'attaccante francese: "5.5: soffre la non fase offensiva del Milan del primo tempo, dove ha solo un cross da incornare di testa (da angolo) e da posizione complicata. Nel secondo tempo ha fretta di girare di prima l’assist di Loftus-Cheek".