Giroud verso il derby: "Crederci sempre, perché 'fino alla fine' lo dice un'altra squadra..."

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella sua intervista a Sky Sport, alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter, valida per la semifinale di andata, Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato anche del suo motto 'crederci sempre': "Milan TV ha fatto una cosa sul 'crederci sempre', penso l'abbiano presa dal mio libro. Per me è una frase che vuol dire tante cose. Non importanta quello che succede. Volevo dire 'fino alla fine', ma è meglio dire 'crederci sempre' perché fino alla fine la usa un'altra squadra (ride ndr)".