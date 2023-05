Giroud: "Voglio vivere questo derby con felicità, aiutando con la mia esperienza i compagni se avranno un po' di pressione"

MilanNews.it

Olivier Giroud, attaccante rossonero, si è così espresso a SportMediaset, intervistato da Claudio Raimondi, sul match di domani contro l'Inter: "È un tipo di partita che mi mancherà dopo la carriera. Voglio vivere questo momento con felicità, allegria, positività, aiutando con la mia esperienza i compagni se avranno un po' di pressione, frenesia... Sono molto eccitato. Non si gioca tutti gli anni questa partita. Sono molto orgoglioso di aver fatto un grande percorso in Champions League, ma siamo vicini a fare qualcosa di grandissimo per il club e non vogliamo mollare".