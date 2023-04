Giroud vs Mourinho: per tre volte il bomber francese ha segnato allo Special One

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud sta venendo gestito da Stefano Pioli in vista della partita che il Milan giocherà all'Olimpico contro la Roma il prossimo sabato (QUI la notizia i MilanNews.it). L'attaccante francese, specialmente in Premier, ha incrociato moltissime volte Josè Mourinho, attuale allenatore della Roma, e in totale gli ha segnato 3 volte contro, due in Inghilterra e una in Italia. Ecco i precedenti:

Manchester United-Arsenal novembre 2016

Chelsea-Tottenham, febbraio 2020

Milan-Roma, gennaio 2022