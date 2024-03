Giudice: "Attendere gli sviluppi prima di trarre conclusioni. C'è un parallelo in Gran Bretagna ma lì nessuno sembra preoccuparsene"

Alessandro Giudice, esperto di alta finanza ed economia, oggi ha commentato sulle colonne del Corriere dello Sport la notizia delle indagini a Casa Milan e su Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, che hanno indubbiamente scosso il mondo rossonero. Nel suo pezzo Giudice spiega perché il vendor loan sia una pratica comune in questo tipo di operazioni e racconta come il nocciolo della questione sia il fatto che i due amministratori delegati avrebbero ostacolato la FIGC, non dichiarando la reale e vera titolarità delle azioni che apparterrebbero ancora a Elliott nonostante tutti i documenti dicano RedBird.

Intanto Giudice ha commentato così le conseguenze che potrebbe avere questo caso, citando pure un precedente analogo in Inghilterra: "Una vicenda indubbiamente complessa di cui è opportuno attendere gli sviluppi prima di trarre conclusioni: almeno la chiusura delle indagini, se ci sarà, per valutare la consistenza di eventuali accuse. Per concludere, un parallelo estero. Del Man United, quotato alla borsa di New York, il finanziere britannico Ratcliffe ha acquistato il 25% attraverso varie classi di azioni. I Glazer mantengono una quota superiore che li rende ancora azionisti di maggioranza relativa ma un accordo tra le parti conferisce a Ratcliffe il controllo operativo del club. Chi ha dunque la proprietà dello United? Chi ne possiede la maggioranza o a chi ne esercita il controllo pur con una quota di minoranza? In Gran Bretagna nessuno sembra preoccuparsene troppo".