Giudice: "Diffidenza tifosi su Cardinale? L'umore dipende dai risultati. Ricordate di Gazidis..."

Alessandro Giudice, collaboratore del Corriere dello Sport ed esperto in particolare di economia e finanza, è stato a colloquio con Gerry Cardinale negli scorsi giorni. Per questo Carlo Pellegatti ha intervistato il collega sul proprio canale YouTube per parlare delle recentissime dichiarazioni del maangeer americano, dei progetti di RedBird sul Milan ma anche per chiarire alcuni punti e soprattutto quello legato all'ormai famoso vendor loan di Elliott all'azienda di Cardinale.

Giudice ha parlato della diffidenza che i tifosi rossoneri nutrono per l'operato di Gerry Cardinale: "C’è molta diffidenza da parte dei tifosi. Però si sa che l’umore dei tifosi è molto dipendente dai risultati. Credo che così come tutte le diffidenze che hanno accompagnato Elliott o Gazidis, oggi se tu parli con tanti tifosi parlano con grande rispetto di uno come Gazidis. Cos’è cambiato? Che hai vinto lo scudetto, hanno dimostrato di saper conciliare la ristrutturazione aziendale con il risultato. Penso che i tifosi del Milan debbano guardare con curiosità e aspettativa a un percorso che sta iniziando, perché tale è. Richiede tempo ma è un percorso di una proprietà totalmente diversa rispetto a quelle a cui siamo abituati in Italia, una proprietà che ha un modo di gestire il club mettendolo al centro di una rete di rapporti commerciali e mediatici, e allo stesso tempo ha l’obiettivo di farlo crescere nella parte sportiva che deve crescere in parallelo alla crescita aziendale".