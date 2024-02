Giudice: "Milan, Inter, Juve e Roma vogliono restringere il campionato. I motivi"

vedi letture

Questa mattina, sulle colonne de Il Corriere dello Sport, il collega Alessandro Giudice ha affrontato la questione delle riforme del calcio che hanno acceso i toni negli utlimi giorni tra FIGC e Lega di Serie A. In particolare la questione principale riguarda la riduzione del campionato da 20 a 18 squadre, che viene sostenuta in particolar modo da quattro big come Milan, Inter, Juventus e Roma. Nell'articolo si legge: "Dei club di Serie A, quattro big (Juve, Milan, Inter, Roma) sostengono la necessità di restringere il campionato. Non solo per arginare la proliferazione degli sforzi agonistici ma per accrescere il valore dello spettacolo, diluito oggi anche dallo squilibrio delle forze in campo. Le piccole si oppongono, alzando la bandiera della rappresentatività dei territori".

Dunque, da una parte c'è una questione di sforzi eccessivi a cui si stanno sottoponendo i calciatori: le squadre coinvolte in campo europeo, oltre alle due competizioni domestiche e a quella europea, spesso vedono i loro giocatori partire per le nazionali e presto inizierà anche il Mondiale per Club estivo che aumenterà ancora di più la mole di partite. "Molti calciatori non trovano più il tempo di allenarsi, dormono in aereo tra una partita e l’altra, comprimono i tempi di recupero", continua Giudice.

Dall'altra c'è anche una questione economica: "Problemi da ricchi, dirà qualcuno, ma il capitale delle big messo a rischio dal logorio degli impegni riduce la capacità di spesa per acquistare calciatori dalle piccole. Un sistema economico che impoverisce il suo asset principale rischia di diventare insostenibile e la situazione pare destinata a peggiorare, perché la prossima stagione prevede ulteriori aumenti (più del 10%) nel numero di gare.

Ci sono risvolti economici anche sulla gestione dei diritti tv, il cui valore è in calo nei campionati ormai scivolati in secondo piano, come la Serie A. Se la torta si restringe, mantenere il numero di commensali significa offrire da mangiare meno a ognuno. Perciò la Serie A rischia di sbagliare modello economico e potrebbero uscirne penalizzate anche le piccole, aggrappate alle quattro partite stagionali in più e ai due posti in campionato. Prospettiva miope, perché un campionato di valore è interesse di tutti."