Giudice: "Napoli club virtuoso. Il Milan da quest'anno non ha debiti"

Alessandro Giudice, giornalista ed esperto di finanza del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli ha sempre agito in modo virtuoso, mentre altri ci sono arrivati dopo, come il Milan, che quest'anno non ha debiti. Atalanta e Sassuolo sono in positivo, ed anche la Lazio si è sempre autofinanziata, pur vivendo due stagioni difficili e con qualche perdita. Quest’anno, con il ritorno in Champions ed un mercato in uscita ricco, arriverà ad ammortizzare i costi.

Quanto si guadagna con lo scudetto? Lo scudetto, di per sé, non porta un ritorno; aumenta la visibilità del brand, questo sì, migliorando l'appetibilità agli occhi degli sponsor, ma non cambia il mondo da un giorno all'altro. Quello che fa veramente la differenza è entrare o no tra le prime quattro, ovvero centrare la qualificazione alla Champions League, la più importante competizione continentale, perché significa mettere le mani su una fonte di ricavi sostanziosa e che incide non poco".