Giudice Sportivo, ammenda per tre società: 4mila euro di multa anche per il Napoli

Nel comunicato del Giudice Sportivo dopo la 32esima giornata di Serie A, vengono spiegate le sanzioni adottate nei confronti di varie società:

- CREMONESE, ammenda di 10mila euro con diffida per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell'arbitro; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato in direzione di quest'ultimo dell'acqua che lo attingeva in varie parti del corpo. Sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- NAPOLI, ammenda di 4mila euro per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala ed alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- BOLOGNA, ammenda di 2mila euro per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.