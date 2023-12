Giudice Sportivo: due giornate a Lazzari, in quattro saltano una partita

Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le decisioni in merito alla 16^ giornata di campionato. Sono due le giornate di squalifica per Manuel Lazzarri della Lazio (per avere, al 42° del secondo tempo, contestando l'operato arbitrale, rivolto platealmente un'espressione irriguardosa al Direttore di gara; successivamente mentre usciva dal terreno di giuoco indirizzava un ironico applauso agli Ufficiali di gara; quest'ultima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale), mentre sono tre i calciatori fermati per un turno. Si tratta nello specifico di:

Payero (Udinese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

Bellanova (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Maggiore (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Okoli (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).