Giudice sportivo: due giornate di squalifica a Juric, una a Sarri dopo Lazio-Milan

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Due giornate di squalifica sono state inflitte all'allenatore del Torino, Ivan Juric, e una a quello della Lazio, Maurizio Sarri, dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le partite della 27/a giornata. Il tecnico granata era stato espulso "per essersi rivolto con espressioni gravemente minacciose all'allenatore della squadra avversaria. Sarri, invece, era diffidato. Sempre in relazione a quanto avvenuto in Lacio-Milan, sono stati fermati per due turni Elias Guendouzi e per una Ivan Marusic e Luca Pellegrini, tutti espulsi. (ANSA).