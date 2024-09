Giudice Sportivo, due squalificati dopo la 3^ giornata di Serie A

Emesso il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo in merito alle partite della 3^ giornata di Serie A. Sono due i calciatori oggetto di squalifica per un turno:

- DORGU Patrick Chinazaekpere (Lecce): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

- SUZUKI Zion (Parma): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Nel mirino del Giudice anche tre società che hanno ricevuto sanzioni pecuniarie per comportamenti fuori dalle righe da parte dei loro tifosi.

- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda € 3.000,00: Alla Soc, INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.

- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Due turni di squalifica invece per il dirigente Claudio Vino, team manager del Lecce.

- VINO Claudio (Lecce): per avere, al 45° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa.