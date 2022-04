Giudice Sportivo, due squalificati per un turno dopo i recuperi

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Due calciatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione ai recuperi della 20/a giornata disputati ieri. Si tratta dell'interista Hakan Calhanoglu e Jean-victor Makengo dell'Udinese. Il giudice sportivo ha poi comminato due ammende al Bologna: una di 5mila euro a titolo di responsabilità oggettiva, "per avere propri raccattapalle rallentato ripetutamente, durante il secondo tempo della gara, la regolare ripresa del giuoco", ed un'altra di 3mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Squalificato per una giornata, il preparatore atletico dell'Inter, Claudio Spicciariello, espulso "perchè, al 30' del secondo tempo, si rivolgeva provocatoriamente nei confronti di un calciatore della squadra avversaria". (ANSA).