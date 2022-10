Giudice Sportivo: due turni di stop a Rovella, uno ad altri tre giocatori

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Il giudice sportivo della Lega Nazionale Calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 10/a giornata d'andata, disputate nell'ultimo week-end, ha inflitto una multa di 5 mila euro al Lecce per "avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, acceso numerosi fumogeni che costringevano l'arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa 5'". Multata di 5 mila euro anche la Roma per "avere suoi sostenitori, a gara terminata, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori di altra società". Fra i calciatori espulsi due giornate di squalifica a Nicolò Rovella (Monza) per "avere, al 50' st, a gioco fermo, in reazione a una spinta subita, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria". Una giornata di stop ad Antonino Gallo (Lecce). Fra i calciatori non espulsi un turno di sospensione a Gianmarco Ferrari (Sassuolo) e a Rodrigo Franca Nascimento (Udinese). (ANSA).