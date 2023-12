Giudice Sportivo: Maggiore della Salernitana squalificato. Salta il Milan

Il Milan si appresta a preparare l'importante sfida di venerdì sera a Salerno contro i granata di Filippo Inzaghi, reduci da una sconfitta per 4-1 contro l'Atalanta. Il centrocampista ex Spezia, Giulio Maggiore salterà la sfida contro i rossoneri, in quanto diffidato e ammonito nell'ultima partita di campionato.