Giudice Sportivo, niente squalifica per Gattuso: solo un'ammonizione per il tecnico rossonero espulso contro l'Udinese

Rino Gattuso sarà regolarmente in panchina domenica sera nel match contro la Juventus a San Siro: il tecnico rossonero era stato espulso nel finale di Udinese-Milan, ma il Giudice Sportivo ha optato solo per un'ammonzione "per essere, al 53° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica per chiedere spiegazioni ad un Assistente in merito ad una decisione tecnica".